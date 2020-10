“Come da ultimo bollettino pervenutoci in data odierna dalla Prefettura, che riporta dati aggiornati al 25/10/2020, a Manduria risultano “3” positivi e “20” in stato di “sorveglianza e isolamento fiduciario”. Delle 3 persone positive, 2 risultano in “sorveglianza e isolamento fiduciario”, mentre della terza nel bollettino non è riportata la situazione.

La cartina epidemiologica appena emessa dalla Regione Puglia, che si riferisce a data odierna del 26/10/2020, ci conferma che Manduria è nella situazione 1-5 positivi, quindi per ora “confortante” rispetto a tante altre zone della regione.

Dei 424 casi positivi registrati oggi in Puglia, solo 16 sono in provincia di Taranto.”

E’ quanto il sindaco di Manduria.