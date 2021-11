Pubblicità in concessione a Google

Il sindaco di Martina Franca con un post sui social di pochi minuti fa aggiorna la comunità sui contagi nella città.

Il messaggio del sindaco di Martina

“Anche nelle ultime rilevazioni pervenute dalla Prefettura di Taranto continuiamo, purtroppo, a registrare nella nostra Città un ulteriore aumento di positivi al Covid 19 e, soprattutto, di soggetti in quarantena.

Alla data del 17 novembre risultano 50 positivi ai test molecolari e antigenici, 126 persone in quarantena e una in isolamento. I numeri evidenziano ancora un incremento del contagio in confronto alla precedente comunicazione del 6 novembre scorso che riportava 30 casi di positivi e 67 persone in quarantena.

Il trend di risalita dei casi in ambito cittadino, più marcato su scala nazionale (oggi in Italia abbiamo superato la soglia dei 10.000 casi, non accadeva dallo scorso maggio), ci induce a richiamare l’attenzione, ancora una volta, sul rispetto rigoroso delle misure di prevenzione: il distanziamento, la sanificazione delle mani e, soprattutto, la mascherina da indossare correttamente non solo nei luoghi chiusi ma anche negli spazi aperti quando mancano le condizioni del distanziamento e in presenza di persone sconosciute.

Lo stesso giorno di un anno fa i casi rilevati erano 471, fra positivi e soggetti in quarantena. Contenere il numero dei casi è stato possibile grazie alla vaccinazione che a Martina ha raggiunto una percentuale più elevata di quella nazionale. Per continuare a proteggere noi e i nostri cari, dunque, è auspicabile il ricorso alla vaccinazione per chi ancora non lo avesse fatto e al richiamo della terza dose per chi si è vaccinato sei mesi fa.”