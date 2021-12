Ultim’ora Covid: “Drammatica escalation di casi a Martina Franca”, A Francavilla Fontana: “60 positivi”

Pubblicità in concessione a Google

Salgono i casi Covid nella città di Francavilla Fontana e in quella di Martina Franca. A rendere nota la situazione pandemica sono stati i rispettivi sindaci con un post diffuso sui social.

La situazione Covid a Martina Franca

“Nelle ultime rilevazioni pervenute dalla Prefettura di Taranto registriamo nella nostra Città una drammatica escalation delle persone positive al Covid che nell’arco di una settimana risultano raddoppiate. Il report del 21 dicembre della Prefettura riferisce di 98 positivi ai test molecolari e antigenici e di 72 persone in quarantena. Anche i casi riguardanti i bambini hanno subito un considerevole incremento e sono raddoppiati in una settimana, salendo a 25.” E’ quanto comunica il sindaco di Martina Franca poco fa.

“Nella precedente comunicazione del 16 dicembre scorso abbiamo riferito di 41 positivi, 39 persone in quarantena e 2 in isolamento (dati Prefettura del 15 dicembre). Mentre i piccoli risultati positivi erano 13. Con questi numeri, purtroppo, Martina si allinea al trend nazionale della diffusione del contagio del virus. Quindi ognuno di noi deve rendersi conto che bisogna tornare ad adottare estrema cautela nei contatti interpersonali, specie con persone di cui non conosciamo il livello di protezione. Continuiamo ad insistere sull’uso della mascherina anche all’aperto, in particolar modo nelle situazioni di affollamento, come mercati settimanali, strade dello shopping e delle passeggiate. Restiamo in attesa delle preannunciate determinazioni del Governo per fronteggiare la fase di recrudescenza della pandemia dopo l’innesto della variante “omicron”. Determinazioni che auspichiamo possano avere un effetto immediato sull’intero territorio nazionale – e quindi della nostra Città – e possano fornire gli strumenti adeguati alle Forze dell’Ordine per effettuare i necessari controlli.”

Ha concluso il sindaco di Martina.

La situazione Covid a Francavilla Fontana

“Vi chiedo di fare attenzione. A Francavilla Fontana il numero delle persone che risultano attualmente positive al covid è 60. Per il 52% si tratta di donne, per il 48% di uomini. Quanto all’età dei contagiati: le persone di età compresa fra 0 e 30 anni rappresentano il 40%, quelle di età fra 30 e 50 anni il 37%, mentre quelle fra 50 e 70 anni il 18% e infine il residuo 5% interessa persone di età compresa fra 70 e 90 anni. L’età media dei contagiati è dunque 35 anni. Altre 30 persone sono risultano in questo momento in isolamento. Tutti i dati che ho riportato sono contenuti nel report che mi è pervenuto dall’Asl di Brindisi oggi 22 dicembre.”

E’ quanto comunica il sindaco di Francavilla Fontana.

“Mi rivolgo ai nostri concittadini più giovani, che stanno certamente organizzando serate tra amici per celebrare il Natale e il passaggio dal vecchio al nuovo anno. Mi assumo la responsabilità di un messaggio scomodo: ragazzi, vi invito a rinviare queste occasioni di convivialità, per evitare l’innesco di potenziali focolai di contagio. Non considerate queste mie parole un’irruzione nella vostra vita privata, ho voluto farvi una raccomandazione semplice e fondamentale per tutelare la nostra salute, naturalmente estesa agli adulti.”

Ha aggiunto.