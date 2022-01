Pubblicità in concessione a Google

Il Sindaco Antonello Denuzzo ha pubblicato un aggiornamento sui dati epidemiologici di Francavilla Fontana.

A seguire la comunicazione del Sindaco:

“In questo momento a Francavilla Fontana sono 617 le persone che risultano positive al covid, mentre altre 120 sono in isolamento (report del 1 gennaio).

L’età media dei contagiati – 283 uomini e 334 donne – è di 34 anni: il 6% di queste persone ha un’età compresa fra 70 e 90 anni, il 18% fra 50 e 70, il 28% fra 30 e 50 e infine il 48% fra 0 e 30 anni.

Anche nella nostra Città prosegue la più imponente campagna vaccinale mai vista, che in Italia è partita ormai un anno fa.

Nell’altro hub che abbiamo allestito in via Abbadessa ho visto arrivare molti nostri piccoli coraggiosissimi concittadini che hanno un’età compresa fra 5 e 11 anni e a guardarli hanno dato coraggio anche a me.

Stiamo affrontando probabilmente la più grave epidemia della storia e questa campagna vaccinale continua a proteggere dalla trasmissione, a ridurre i ricoveri, a evitare uno stress ospedaliero che rischierebbe di essere insostenibile.”