Covid Grottaglie: 1 caso in una scuola. Sospesa presenza per una classe

Per il principio di massima precauzione il dirigente scolastico della dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO ‘DE AMICIS’, nelle more delle formali disposizioni e indicazioni da parte del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Taranto, ha decretato la sospensione delle attività educativo-didattiche in presenza per gli alunni della sola sezione A del plesso “Rodari” fino a venerdì 1 ottobre 2021 incluso, salvo diverse e ulteriori indicazioni da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Taranto.

I docenti provvederanno a pianificare dei momenti di collegamento da remoto con i piccoli alunni, secondo quanto stabilito dal Piano di DDI del nostro Istituto.

QUI la comunicazione integrale.