“Nelle ultime ore ho ricevuto telefonate e messaggi di alcuni lavoratori e lavoratrici della ditta Sop, i quali hanno iniziato a manifestare sintomi del Covid -19: febbre, mal di gola, perdita del gusto e dell’olfatto.

La situazione, al momento, pur sotto controllo, richiede particolare attenzione. Chiedo ai familiari conviventi di tutti i dipendenti della Sop, di essere prudenti e di limitare per quanto possibile i “contatti“ non strettamenti necessari. Chiedo alle attività commerciali e produttive la massima collaborazione e, come sempre fatto sino ad oggi, di rispettare e far rispettare le norme anti-Covid.

Invito tutti a : 1) Indossare sempre e comunque la mascherina; 2) Lavare frequentemente le mani; 3) Mantenere il distanziamento sociale; 4) Igienizzare i locali e la superfici. E’ opportuno evitare di entrare in contatto con chi non rispetta le prescrizioni anti-Covid. Invito tutti alla massima cautela”.

E’ quanto ha scritto po fa Ciro D’Aló, Sindaco Città di Grottaglie, sui social.