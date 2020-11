Ultim’ora Covid Grottaglie, Sindaco: “CHIUSA Scuola Plesso Sant’Elia”

In via precauzionale, la sospensione dell’attività didattica in presenza nel plesso Sant’Elia di Via Don Minzoni n. 1, sino al 25 novembre 2020 salvo diverse comunicazioni da parte del Dipartimento di Prevenzione ASL di Taranto.