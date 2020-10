“Entro il 15 ottobre sarà adottato un nuovo DPCM che confermerà o aggiornerà le regole anti contagio. Quello che è certo è che lo stato di emergenza è prorogato sino al 31 gennaio 2021 e la mascherina è diventata obbligatoria all’aperto con qualche eccezione per bambini sotto i 6 anni, attività sportiva e patologie.

Già, la mascherina! Proprio su questo oggetto le polemiche si sprecano. La mascherina di stoffa non va bene, FFP2, FFP3 non fanno respirare, la chirurgica mi crea dolore alle orecchie. Qualsiasi sia la mascherina, dovete utilizzarla! E non mi capacito del fatto che ci debbano essere delle imposizioni, delle multe per farvi capire che è una delle poche armi a disposizione per tutelare noi e chi è intorno a noi.”