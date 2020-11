“A seguito delle comunicazioni da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’accertata positività di un insegnante della scuola media “Pignatelli”, sto per firmare provvedimento di chiusura, a partire da domani e per due giorni al fine di eseguire la sanificazione, del solo plesso della Scuola Secondaria di I grado Pignatelli sita in Via Campobasso.

Inoltre, come da comunicazione del Dipartimento, tutti gli insegnanti e gli alunni individuati dal Dirigente Scolastico come contatti stretti con il docente risultato positivo sono sottoposti a provvedimento di quarantena fiduciaria e pertanto non è consentito allontanarsi dalla propria abitazione né ricevere visite a partire dalla data odierna e per i prossimi 14 giorni. Il provvedimento è valido solo per gli alunni ed i docenti interessati, non per i componenti delle loro famiglie.

Per il tramite del Dirigente scolastico il provvedimento sarà notificato ai genitori degli alunni ed ai docenti individuati come contatti stretti. La positività del docente è stata ufficializzata nella serata di ieri, 14 novembre 2020.”