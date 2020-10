Il sindaco di Monteiasi Cosimo Ciura ha emanato oggi una ordinanza, la n. 77/2020, con la quale dispone diverse misure importanti tra cui l’interdizione delle aree verdi e dei parchi giochi, la piazzetta, la villa comunale.

Inoltre ha vietato, in occasione del festeggiamento del diciottesimo anno di età, il cosiddetto “STAPPO” in tutte le aree pubbliche. Vietate anche per le suddette manifestazioni spettacoli pirotecnici non autorizzati.

Misure anche per Commercio al dettaglio su aree pubbliche per i venditori ambulanti, per Attività Commerciali e per i misure per Bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie e similari.

L’ordinanza completa