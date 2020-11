“L’’ultima comunicazione giunta al Comune dalla Prefettura riporta un incremento dei contagi, negli ultimi 3 giorni, pari a 65 unità; questo vuol dire che, ad oggi, sul territorio abbiamo 220 cittadini positivi al Coronavirus. Altri 240 sono in isolamento e sorveglianza fiduciaria.

Questo ultimo dato, tuttavia, va preso con estrema cautela dal momento che, se è vero che secondo le statistiche scientifiche ogni positivo è stato a contatto mediamente con 10 persone, vuol dire che in isolamento dovremmo avere molti più cittadini. Con molta probabilità il dato dei 240 cittadini in isolamento è così sottostimato in considerazione delle note difficoltà di tracciamento che sta riscontrando l’Ente sanitario. A ogni modo, il numero dei contagiati rileva un notevole e progressivo aumento che non possiamo certamente ignorare.

Urgono misure più restrittive per contenere il dilagare del contagio per questo stiamo valutando provvedimenti che vadano in questa direzione: limitiamoci ora per tornare alla nostra vita di sempre nel più breve tempo possibile.”

Cosi il primo cittadino di Martina Franca.