“Sono 3 i nuovi contagi in più rispetto all’ultima comunicazione di due giorni fa. Qualche minuto fa è giunta al Sindaco comunicazione dall’istituzione sanitaria, per il tramite della Prefettura, che i casi totali di cittadini di Martina positivi al Covid-19 sono 17 di cui uno trasferito in struttura post Covid. In isolamento fiduciario si trovano 61 persone (compresi i 17 positivi).”

E’ quanto informa il sindaco di Martina Franca.