Pubblicità in concessione a Google

Sono 8.559 i nuovi casi registrati oggi in Puglia su 42163 test effettuati. 2 i morti. I dati emergono dal Bollettino Epidemiologico della Regione del 16 marzo 2022 (ieri i casi erano 6999, due giorni fa oltre 8200). 20,3% positività, ieri 17,8%.

Pubblicità in concessione a Google

Sono residenti fuori regione ulteriori 67 contagiati e per altri 18 casi la provincia non è nota. Torna sopra i 90mila il numero degli attualmente positivi (92.101), di cui 550 sono ricoverati in area non critica e 27 in terapia intensiva (ieri 22).

I nuovi casi per provincia oggi

Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 2.500 Provincia di Bat: 601 Provincia di Brindisi: 845 Provincia di Foggia: 1.014 Provincia di Lecce: 2.683 Provincia di Taranto: 831 Residenti fuori regione: 67 Provincia in definizione: 18