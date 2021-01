La dirigente dell’Istituto De Amicis di Grottaglie RICEVUTA la comunicazione di un caso di positività al tampone per la ricerca di SARS-CoV-2 presso il plesso di Scuola Primaria “De Amicis”, CONSIDERATO che è stato avanzato richiesta all’Ente Comunale di disporre la sanificazione degli ambienti scolastici, RITENUTO necessario dover evitare l’espansione del cluster nella popolazione scolastica per il principio di massima precauzione DECRETA nelle more delle formali disposizioni e indicazioni da parte del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Taranto, la sospensione delle attività didattiche in presenza per la classe 2^C di Scuola Primaria plesso “De Amicis” e la contestuale attivazione della DDI a decorrere dal 29 gennaio 2021 fino a lunedì 8 febbraio 2021 compreso, salvo diverse e ulteriori indicazioni da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Taranto.

Si chiarisce che il presente dispositivo, avente finalità cautelativa nell'attesa di riscontro da parte del Dipartimento di Prevenzione, si riferisce solo alle modalità di svolgimento delle attività educative e non definisce lo stato di quarantena, la cui competenza appartiene esclusivamente al Dipartimento di Prevenzione.