Ultim’Ora Covid, Sindaco:”Anche a Grottaglie nuovi contagi”

Il sindaco Ciro D’Aló ha pubblicato un post in cui informa la comunità di Grottaglie sullo scenario Covid.

”Anche a Grottaglie ci sono alcuni casi di positività al COVID-19, al momento, i dati non destano preoccupazione ma ricordo, per la sicurezza degli operatori della Teorema SpA, che in caso di accertata positività al virus COVID-19 si deve sospendere la raccolta differenziata e tutti i rifiuti prodotti devono essere racchiusi in almeno due sacchetti che ne garantiscano l’adeguata ed ermetica tenuta.

Gli stessi devono essere inseriti nel contenitore di riferimento della raccolta giornaliera che, per un questione di privacy, deve essere contraddistinto con un segnale di riconoscimento che consenta all’operatore di individuarlo. (fiocchetto o altro…).

Inoltre, considerata la non tempestività delle comunicazioni, chiedo ai cittadini che dovessero risultare positivi al COVID-19 di comunicare alla mia email sindaco@comune.grottaglie.ta.it l’indirizzo presso il quale effettuare il ritiro.”