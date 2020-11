“Da oggi i cittadini contattati dalla Asl potranno recarsi ad Ortolini per effettuare il tampone senza dover raggiungere altri Comuni della Provincia. Da stamattina, infatti, è attivo il drive-through ovvero la possibilità di effettuare il tampone direttamente in auto. Abbiamo messo a disposizione del Dipartimento di Prevenzione e del Distretto un’area sicura, al riparo dalle intemperie e dotata di tutti servizi in modo da garantire l’espletamento dell’attività in condizioni ottimali.”