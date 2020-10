IL SINDACO Premesso che il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Taranto in data 6.10.2020, prot.0164863, ha comunicato, tra gli altri, al Sindaco l’accertamento di 19 casi confermati SARS-CoV-2 fra gli alunni dell’Istituto “Maria Pia”;

Che con la medesima nota, ha richiesto al Dirigente Scolastico ed al Referente Covid 19 Scol.co, del medesimo Istituto, alcuni adempimenti indispensabili ad attuare le necessarie misure di Sanità pubblica, secondo le vigenti Indicazioni Operative per la Gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’Infanzia, nonchè delle indicazioni della Regione Puglia (r_puglia/A00-005/PROT/26/09/2020/0004043),

Che, contestualmente, in ragione del repentino exploit di un consistente numero di casi distribuiti in più di una classe, al fine di garantire la sicurezza di alunni ed operatori scolastici, ha ritenuto di rappresentare la necessità della chiusura precauzionale di tutto il plesso per 14 giorni, dall’ultima data di attività, ovverossia fino al 17.10.2020;

Avuta conoscenza della comunicazione prot.n.0008062 del 3.10.2020 del Dirigente scolastico afferente la sospensione straordinaria delle lezioni a far data dal 5.10.2020 a tutto il 7.10.2020 per sanificazione delle strutture da COVID-19;

Ritenuto di dover fare proprie le considerazioni e le valutazioni scientifiche del Dipartimento di Prevenzione così come comunicate e conferenti in termini di prevenzione e di contrasto alla diffusione del virus, trattandosi quindi di questioni potenzialmente pregiudizievoli la salute pubblica in presenza di conclamate condizioni diffusione pandemica;

Ritenuta, quindi, la sussistenza delle condizioni di cui all’art.50 – comma 5) del Tuel 267/2000; Visto l’art.53 – comma 2 – Tuel 267/2000,

ORDINA

per le ragioni tutte in premessa e che qui si intendono come integralmente riportate, l’immediata chiusura dell’I.I.S. “Principessa Maria Pia” sino a tutto il 17.10.2020 (incluso)

RENDE NOTO

che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al T.A.R. Puglia entro 60 giorni, ovvero, in via alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all’Albo pretorio o della piena conoscenza del provvedimento medesimo.

DISPONE