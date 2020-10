Ultim’ora Covid Taranto: 2 casi a Laterza, il Sindaco chiude il Comune. Sospese anche 3 classi

🔴 COVID-19, AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE A LATERZA A seguito di 2 casi di positività al virus riscontrati presso l’ente comunale, contratti in contesti familiari, quest’ultimo resterà chiuso per sanificazione degli ambienti oggi pomeriggio e domani 16 ottobre. Da lunedì sarà agevolato lo smart working dei dipendenti comunali e resteranno attivi i servizi al cittadino. Presso l’Istituto Comprensivo “A.Diaz” sono state sospese oggi le attività didattiche in altre 3 classi per un nuovo alunno positivo al Coronavirus. A seguito degli esiti negativi dei tamponi effettuati ad alunni e docenti, domani riprenderanno le lezioni in presenza della classe in cui si era verificato il precedente caso di positività. Bollettino di oggi 15 ottobre 2020 (aggiornato al 14 ottobre) 🔽 Attuali positivi: 18 Sotto sorveglianza / in isolamento fiduciario: 159 di cui 79 negativi Tengo a rimarcare che dai dati forniti dall’Unità di Crisi della Regione Puglia non è noto se le restanti 87 persone in isolamento fiduciario dovranno essere sottoposte a tampone o meno. Raccomando alla cittadinanza il più rigoroso rispetto delle norme contenute nel nuovo DPCM. Vi aggiornerò al più presto in caso di novità.