Ultim’Ora COVID Taranto: 3 scuole chiuse a Laterza. Riapre la Tenda Tamponi al San Pio di Castellaneta

🔴 COVID-19, NUOVO AGGIORNAMENTO SULLA SITUAZIONE A LATERZA Stamane, nel confronto col Dottor Luigi Mastronuzzi del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Taranto, abbiamo fatto il punto della situazione Covid sul nostro territorio. Ci sono state anticipate alcune importanti novità nella gestione sanitaria dell’emergenza, come il riallestimento della tenda per i tamponi presso il San Pio di Castellaneta e la predisposizione di un servizio distrettuale di test rapidi antigenici. Abbiamo inoltre chiarito gli ambiti di intervento di competenza del Comune e delle scuole. A questo proposito, domani, i plessi San Vito, Manzoni e Michelangelo resteranno chiusi per sanificazione, come disposto dal Preside con la valutazione dell’ASL territoriale. Bollettino di oggi 19 ottobre 2020 (aggiornato al 16 ottobre) 🔽 Attuali positivi: 39 Sotto sorveglianza / in isolamento fiduciario: 249 di cui 75 negativi Come riportato ufficiosamente nell’incontro di stamane, i dati attuali indicano una crescita dei casi positivi. Vi informerò nelle prossime ore circa la situazione aggiornata ad oggi.