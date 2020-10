Ultim’Ora COVID Taranto: 4 nuovi casi a Monteiasi

A seguito delle notizie che mi sono giunte nelle ultime ore, vi prego di seguire scrupolosamente le misure previste dal dpcm di quest'oggi. 📌In particolare evitiamo di creare assembramenti, in particolar modo davanti a bar e ristoranti, i quali dovranno chiudere entro le 24.00 e dalle 21.00 non sarà più possibile consumare in piedi all'aperto. 📌Obbligo sempre delle mascherine al chiuso. 📌Obbligo sempre delle mascherine all'aperto tranne quando si è soli. Non vanifichiamo gli sforzi che abbiamo fatto nei mesi scorsi.