“Aggiornamento situazione Covid a seguito di comunicazione da parte del Dipartimento di Prevenzione ASL. Abbiamo ad oggi 6 cittadini positivi al Covid, a loro un grosso augurio di pronta guarigione. Un augurio particolare all’unica nostra concittadina ricoverata in ospedale. Mi rivolgo a quanti hanno ottenuto esito negativo del tampone, facendo in primis le mie felicitazioni per il buon esito e sollecitandoli a mantenere e far mantenere alto il livello di guardia. “

E’ quanto comunica il sindaco con un post sui social.