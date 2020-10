“I positivi attuali nella nostra città salgono oggi a 376. Purtroppo aumenta anche il numero dei decessi. Positivo è invece il numero dei guariti. Dobbiamo difenderci dal virus attuando con serietà tutte le misure di prevenzione. Ogni giorno è prezioso per frenare la curva dei contagi e il rischio di affollare le nostre terapie intensive. Al momento a Taranto non c’è un lockdown, siamo intervenuti solo con alcune limitazioni orarie, perché per scongiurare restrizioni più dure per la nostra comunità e per il nostro sistema economico dobbiamo ridurre al minimo indispensabile le uscite di casa ed evitare ogni forma di assembramento. Non molliamo”.

E’ quanto comunica il sindaco Melucci.