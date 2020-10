Il bollettino epidemiologico di ieri pomeriggio ha restituito un dato che ormai, vista la curva dei contagi, vede, per la prima volta, Taranto non esser più la provincia con meno contagi della Puglia.

Il dato di ieri segna 877 casi nella Provincia di Taranto e 837 nella Provincia di Brindisi. Lecce e a 924.

Numeri che non possono non esser presi in considerazione e che, aldilà di chi paventa una situazione sotto controllo, devono tenere alta l’attenzione. Non è un caso infatti l’adozione di determinate misure da parte di diversi sindaci dell’arco ionico proprio nelle ultime ore.