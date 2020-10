“Dai dati ufficiali pervenuti nella tarda serata di ieri dalla prefettura, purtroppo salgono a dodici i casi di positività a SARS COV 2 nel nostro comune.

I nostri concittadini sono tutti in regime di sorveglianza e isolamento domiciliare fiduciario. I casi sono in aumento e di conseguenza ricordo a tutti l’obbligo di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto, evitare tutte le situazioni che comportino assembramenti. È l’unico modo per porre un freno alla diffusione dei contagi. In serata darò disposizioni al comando di polizia municipale di intensificare i controlli soprattutto nelle piazze e nei luoghi pubblici dove diversi cittadini mi segnalano la presenza di gruppi di giovani che non fanno uso delle mascherine.”

E’ quanto comunica il sindaco di Leporano con un post sui social.