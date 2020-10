“Sono saliti ad 8 i casi covid positivi a Crispiano secondo il report della Prefettura ed il monitoraggio giornaliero con medici di base e i dirigenti scolastici. Da ieri sono stati registrati 2 nuovi positivi ed un nuovo guarito. Siamo tuttavia in attesa del risultato di diversi tamponi che saranno effettuati nei prossimi giorni. La buona notizia è che molti dei contatti diretti di alcuni nuclei familiari sono risultati negativi.”

E’ quanto comunica con un post sui social il sindaco di Crispiano.

“Facciamo sentire tutta la nostra solidarietà e vicinanza ai nuclei colpiti, poteva e può capitare ad OGNUNO DI NOI , non lo dimentichiamo. Continuo a ricevere segnalazioni e allarmismi, dettati sicuramente dalla paura e perciò comprensibili, che non tengono conto però della sensibilità delle famiglie di chi sta vivendo in prima persona la malattia, stiamo più attenti. Il virus sta accelerando in tutta Europa, ci sono città e paesi che stanno tornando al Lockdown, noi possiamo ancora contenerlo e controllare la sua diffusione se continuiamo a seguire le regole e a lavorare tutti insieme, senza isterismi o allarmi ingiustificati.

Se usiamo sempre la mascherina, igienizziamo spesso le mani e manteniamo il distanziamento ci creiamo da soli uno #scudo impenetrabile per il virus. Basta non abbassare la guardia neanche con i familiari o gli amici abituali.”