Il dirigente scolastico dell’Istituto Pacinotti di Taranto ha diffuso sui social la comunicazione con la quale decreta la sospensione delle attività didattiche nei giorni giovedì 8 ottobre e sabato 10 ottobre 2020 per procedere alla sanificazione (pulizia ed igienizzazione) degli ambienti scolastici; la ripresa delle attività didattiche in presenza per il giorno lunedì 12 ottobre 2020, salva diversa indicazione da parte del DdP della ASL di Taranto.

Nella comunicazione si evince che RICEVUTA via mail formale comunicazione dal DdP della Asl di Taranto, alle ore 16.13 del giorno mercoledì 7 ottobre 2020, del risultato di indagine epidemiologica che evidenzia la positività di uno studente di questo istituto all’esame mediante tampone nasofaringeo per SARS-CoV2; VISTE le Indicazioni Operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV2 nelle scuole e nelle Università della Regione Puglia COVID-19 n.58/2020 REV), in particolare il paragrafo 2 punto 2.2.1 che prevede la sanificazione /0004043 – Rapporto ISS (pulizia ed igienizzazione) degli ambienti che hanno ospitato soggetti risultati positivi al tampone; TENUTO CONTO che spetta al DpP l’indicazione delle eventuali misure di contenimento del contagio, anche in seguito al controllo “contact tracing” avviato sulla base delle informazioni fornite da questa Dirigenza; STIMATO in due giorni lavorativi, il tempo necessario per procedere alla sanificazione delle due sedi, plesso Pacinotti e plesso Fermi; VISTA l’Ordinanza del Sindaco di Taranto, n.62 del 05/10/2020, che dispone la chiusura delle scuole per il giorno venerdì 9 ottobre, giorno non lavorativo per impossibilità di raggiungere la sede scolastica.

