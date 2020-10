“Dati ufficiali provenienti questo pomeriggio dalla prefettura di Taranto. Un nuovo caso di positività a SARS COV 2, pertanto sono otto i casi attualmente positivi, tutti asintomatici e in regime di sorveglianza e isolamento domiciliare fiduciario. In questi giorni altri nostri concittadini sono in isolamento domiciliare e hanno già fatto o sono in attesa di essere sottoposti a tampone.”

E’ quanto comunica con un post sui social il Sindaco di Leporano.