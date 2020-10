“Confermo che stiamo affrontando il caso di una positività al covid-19 in una scuola dell’Infanzia di Francavilla Fontana. Come prevedono i protocolli ministeriali, è in corso l’attività di tracciamento e di verifica da parte dell’Asl delle condizioni del personale e dei compagni di classe entrati in contatto con la persona risultata contagiata”.

E’ quanto informa con un post sui social il primo cittadino di Francavilla Fontana.

“Vi chiedo di continuare a rispettare le misure di precauzione – distanziamento, mascherina, igiene -, di dare ascolto alle autorità sanitarie per comprendere quali comportamenti tenere, più in generale di consultare fonti di informazione qualificate e ufficiali.

Dunque il numero complessivo dei casi di positività nella nostra Città sale a 4.

Un augurio di pronta guarigione a tutti loro e – come padre, soprattutto – un abbraccio alle famiglie che stanno vivendo ore di comprensibile apprensione.”