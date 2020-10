“Come da bollettino ufficiale (21/10/2020) che ci è pervenuto da poche ore dalla Prefettura, vi confermo che a Manduria vi è ora “1” persona positiva al Covid e 4 in “sorveglianza e isolamento fiduciario”. Anche l’unico positivo accertato si trova in “sorveglianza e isolamento fiduciario”. Già in passato abbiamo avuto dei casi a Manduria, e abbiamo saputo reagire: niente panico ma grande attenzione al rispetto delle norme antiCovid, cercando di trasmetterle soprattutto ai giovani e ai ragazzi che oggi possono essere i più esposti. Vi anticipo che a breve emanerò un provvedimento inerente i “PUNTI RISTORO automatici h24″. Come sindaco sono impegnato nell’applicazione dei DPCM, ma è necessaria la collaborazione attiva dell’intera comunità per affrontare e superare questa difficile situazione.”

E’ quanto comunica sui social il sindaco di Manduria.