“Nella giornata di domani, lunedì 26 Ottobre, sarà convocato presso il Comune il Centro Operativo Comunale (Coc) di concerto con tutte le istituzioni del territorio, al fine di gestire le giornate dell’ 1 e 2 Novembre.

1 e 2 Novembre il Cimitero sarà aperto e tutto sarà gestito in collaborazione con la Protezione Civile in modo da garantire la massima sicurezza, evitando ogni assembramento. In queste ore inoltre, si procederà alla sanificazione delle vie del paese e provvederemo a sanificare anche l’esterno delle attività.

Ricordo come sempre che il rispetto delle norme di contrasto alla diffusione del virus, fa la differenza: mascherina, igiene delle mani e distanziamento fisico.”

E’ quanto comunica il Sindaco di Villa Castelli.