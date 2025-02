Pubblicità in concessione a Google

Taranto si prepara a una nuova tornata elettorale dopo il terremoto politico che sta portando alla caduta del sindaco Rinaldo Melucci. Con le dimissioni di 17 consiglieri comunali, il Consiglio Comunale va verso lo scioglimento, e ora la città si interroga su quando si tornerà alle urne per eleggere una nuova amministrazione.

Cosa succede ora? Tempistiche e procedure per il voto

Secondo quanto previsto dal Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), quando un consiglio comunale viene sciolto, il Prefetto nomina un commissario prefettizio che assume temporaneamente il governo cittadino. Tuttavia, la domanda che tutti si pongono è: quando si voterà?

Il decreto di scioglimento del consiglio sarà firmato dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell’Interno, e le nuove elezioni dovranno essere fissate nella prima finestra elettorale utile.

Le prossime elezioni amministrative potrebbero tenersi tra maggio e giugno 2025, in concomitanza con il turno primaverile delle Amministrative e delle Europee.

Se così fosse, la campagna elettorale scatterà nelle prossime settimane, con partiti e candidati pronti a sfidarsi per la guida del Comune di Taranto.

Le ipotesi sul futuro politico di Taranto

La città si trova ora di fronte a diversi scenari possibili, tra cui:

Un ritorno di Melucci? L’ex sindaco potrebbe decidere di ricandidarsi, cercando una rivincita politica. Nuovi volti in corsa? Le opposizioni e le forze civiche potrebbero lanciare nuove candidature per provare a cambiare rotta. Un ballottaggio incerto? Considerata la complessità del quadro politico tarantino, è probabile che la sfida per la poltrona di sindaco si decida al secondo turno.

I cittadini chiamati a scegliere: tra continuità e cambiamento

Con lo scioglimento del consiglio comunale, il voto diventa una tappa fondamentale per la città. Taranto dovrà scegliere tra un’eventuale continuità con l’amministrazione uscente o una nuova direzione politica.

Nei prossimi giorni si attendono le decisioni ufficiali del Ministero dell’Interno, che definiranno con precisione la data delle elezioni e il percorso verso il rinnovo dell’amministrazione comunale.

Nel frattempo, la politica locale è già in fermento: chi scenderà in campo per guidare Taranto nei prossimi anni?