Grave incidente questo pomeriggio sulla sulla SS Taranto – Brindisi, all’altezza di Francavilla Fontana. Diverse le persone coinvolte.

(AGI) – Taranto, 27 dic. – Una donna di 73 anni di Taranto è morta oggi pomeriggio in un incidente stradale sulla superstrada Taranto-Brindisi all’altezza dello svincolo area Pip di Francavilla Fontana (Brindisi). Per cause ancora in corso di accertamento, il minivan sul quale viaggiava la donna si è ribaltato, coinvolgendo nell’incidente anche un’altra auto. Oltre alla 73enne deceduta, ci sono anche cinque feriti. Il van proveniva da Brindisi e viaggiava in direzione Taranto. A causa del ribaltamento del mezzo, uno dei passeggeri, la donna, è stata sbalzata dal mezzo ed è finita sull’asfalto. Fatali le lesioni provocate dalla caduta. Quando sono arrivati i soccorsi, l’anziana era già morta. I cinque feriti sono stati trasportati in ospedale. I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dai Carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana. Intervenuti anche 118, Vigili del Fuoco, Polizia Locale. Il traffico sulla superstrada è stato bloccato e deviato temporaneamente sulle complanari prima di essere ripristinato in serata. (AGI)