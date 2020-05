Emessa un’ Allerta GIALLA IDROGEOLOGICA e per TEMPORALI per oggi 20 maggio 2020 e allerta GIALLA IDROGEOLOGICA, per TEMPORALI e per VENTO per domani 21 maggio 2020.

A comunicarlo è il Settore di Protezione Civile della Città di Grottaglie. Queste le previsioni per oggi: precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. Per domani invece: precipitazioni da isolate a sparse limitatamente alla prima parte della giornata, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Venti: forti settentrionali, con locali raffiche di burrasca.