Ultim’Ora: Grottaglie e Taranto tra le città più calde di Puglia e Basilicata

Se un tempo “40°C all'ombra” indicava un valore eccezionale, oggi questi numeri non fanno praticamente più notizia, ed a molti è capitato di entrare in una autovettura parcheggiata al sole, accendere il quadro elettrico e leggere valori che sfiorano perfino i cinquanta gradi.

Giorni bollenti in tutta Italia, l’estate si sta facendo sentire con temperature che oramai sembrano stabilmente superare i valori a cui eravamo abituati solo pochi anni fa.

Caldo e afa salutano l’arrivo di agosto

D’altronde agosto sta per arrivare, e questo è il periodo del cosidetto “solleone”, quindi il caldo non è proprio una novità, quello che va notato sono piuttosto i valori stabilmente sopra le medie stagionali, che possono essere anche piacevolmente contrastati da chi è in vacanza al mare o in campagna, ma creano non pochi disagi a chi è ancora al lavoro in città

Condizionatori d’aria al massimo, ventilatori a tutta velocità, ricerca di qualche pergola all’ombra in cui godere qualche minuto di refrigerio sono solo alcuni degli espedienti con cui la maggior parte di noi cerca di contrastare la morsa bollente che ci attanaglia sin dalle prime ore del mattino.

La provincia ionica da bollino rosso

Tutto il Sud Italia è sferzato da caldo e afa, ma Taranto e la sua provincia sono particolarmente bollenti, con temperature che nel fine settimana arriveranno a sfiorare i quaranta gradi, facendo letteralmente boccheggiare chi è rimasto in città ed i tanti turisti che hanno deciso di passare le loro vacanze sullo Ionio.

L’ufficio meteorologico della Aeronautica Militare prevede infatti una massima che domani sfiorerà i 39°C domani e addirittura si arriverà un paio di decimi sotto i quaranta gradi domenica, primo giorno di agosto, con vento praticamente assente ed una umidità relativa inferiore al 30%.

Non andrà molto meglio a Grottaglie, anche se l’orografia lascia sperare in qualche vantaggio: nella Città delle Ceramiche infatti, nelle prime ore del pomeriggio di sabato si registreranno quasi 37°C, mentre domenica il termometro arriverà a sfiorare i 39°C.

Attenti ai colpi di calore

Agosto si annuncia quindi come un mese davvero rovente, e le raccomandazioni per affrontare questo periodo consigliano di evitare – per quanto possibile – di uscire di casa nelle ore più calde, di coprire la testa con un cappello e proteggere la pelle – specie di bambini ed anziani – con creme protettive ed idratanti.

Altro consiglio, certamente banale ma che è sempre utile ricordare, è quello di reintegrare i liquidi corporei bevendo frequentemente, evitando però di assumere bevande troppo fredde.