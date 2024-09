Ultim’Ora Grottaglie: fornitura idrica ridotta per 24 ore

Pubblicità in concessione a Google

Il Comune di Grottaglie informa che a seguito di una comunicazione ufficiale di Acquedotto Pugliese, si informa che si verificheranno dei disagi alla fornitura idrica in 65 abitati della Puglia centro-meridionale, tra cui quello di Grottaglie.

A causa di lavori di manutenzione straordinaria all’adduttore del Sinni, previsti per il prossimo 17 settembre, si registrerà una riduzione della pressione idrica per 24 ore, a partire dalle ore 9:00 del 17 settembre e fino alle ore 9:00 del 18 settembre.

Si invitano tutti i cittadini a razionalizzare i consumi evitando usi non essenziali dell’acqua durante il periodo indicato. Si consiglia anche di accantonare una riserva d’acqua potabile per far fronte a eventuali disagi, soprattutto per gli edifici sprovvisti di autoclave o con una riserva idrica insufficiente.