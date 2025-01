Ultim’Ora Grottaglie: Ordinanza CHIUSURA Liceo Moscati. Ecco quali sedi e quando

Pubblicità in concessione a Google

Il sindaco di Grottaglie ha emanato una ordinanza di chiusura per sospensione erogazione idrica del Liceo Statale “G. Moscati” sede Piazza Regina Margherita e via Pisanelli per l’intera giornata di martedì 14 gennaio 2025.

La stessa nasce a seguito di interventi programmati di miglioramento del servizio di AQP per i quali si renderà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il giorno 14 gennaio 2025, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, nelle seguenti vie del Comune di Grottaglie: centro storico, via Partigiani Caduti, viale dei Cipressi, via XXV Luglio e piazza IV Novembre.