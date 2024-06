Pubblicità in concessione a Google

“Oggi, 13 giugno 2024 ho assistito ad uno sciopero molto partecipato è sentito presso lo stabilimento Leonardo Aerostrutture di Grottaglie.”

E’ quanto comunica il consigliere comunale Vito Rossini intervenendo a margine della manifestazione di questa mattina.

“I lavoratori – dichiara Rossini – hanno aderito a 4 ore di astensione dal turno lavorativo per protestare contro la preoccupante gestione aziendale del sito di Grottaglie che sembra non avere un futuro certo sino a quando lo stabilimento resterà legato alla sola produzione delle sezioni in composito della fusoliera del Boeing 787, senza un piano di diversificazione produttivo. Il prossimo appuntamento che mi vedrà impegnato al fianco dei lavoratori è in Regione Puglia il 17 Giugno, con l’augurio di riuscire a trovare una soluzione comune che coinvolga Lavoratori, Sindacati, Azienda e Istituzioni Locali e porre così fine al dannoso stato di agitazione, che attanaglia moltissime famiglie”

La protesta

Il comunicato dei sindacati