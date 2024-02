Pubblicità in concessione a Google

Sta spopolando sui social il ritrovamento della cavità sotto il manto stradale delle centralissima via Marconi a Grottaglie.

Grande cavità sottoterra, conservata bene

Da ieri, quando il sindaco ha diffuso la notizia informando la comunità, non si parla d’altro. I lavori che si stanno svolgendo da parte di Acquedotto hanno mostrato agli occhi della città una grande cavità sottoterra, conservata bene.

Oltre 70 metri quadrati

Il primo cittadino ha indicato che si tratta di una cavità ipogea artificiale di notevole dimensioni: circa 9 metri di lunghezza, per 8 di larghezza e 4 metri di altezza.

Lavori sospesi, si attende Soprintendenza Nazionale

I lavori, ha informato D’Alò, sono stati sospesi immediatamente, per consentire il sopralluogo da parte della Soprintendenza Nazionale.

Non è l’unica?

Nelle ultime ore (notizia non confermata), si è parlato anche di una seconda cavità ritrovata.

Sui social impazza la notizia

Sui social intanto, come dicevamo, in tanti stanno commentando il ritrovamento. Significative le testimonianze, sia di chi oggi anziano sia di chi ricorda vecchi racconti dei propri nonni.

Qualcuno già parla di “Grottaglie Sotterranea”

Intanto qualcuno si spinge in una ipotetica rilevanza ai fini turistici che il ritrovamento possa avere, pensiamo al sottosuolo di Napoli per fare un esempio. Cenni storici della Grottaglie di un tempo non hanno mai negato la possibilità che la città in alcuni punti possa esser attraversata da una grande rete di cunicoli, gallerie, acquedotti, fogne, spazi scavati ed utilizzati dall’uomo durante la storia della città.

