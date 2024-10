Pubblicità in concessione a Google

Il Sindaco di Grottaglie ha emesso un’ordinanza per la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, inclusi gli asili nido e le scuole dell’infanzia, per la giornata di sabato 19 ottobre 2024. La decisione è stata presa a seguito dell’avviso di allerta meteo arancione emesso dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile Regionale.

L’allerta meteo, diramata con il messaggio ufficiale n. 2 del 18 ottobre 2024, prevede condizioni meteorologiche avverse che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza pubblica. In considerazione di questi rischi, l’amministrazione comunale ha ritenuto necessario adottare misure precauzionali, tra cui la chiusura delle scuole per tutelare l’incolumità di alunni, docenti e personale scolastico.

Ulteriori raccomandazioni alla cittadinanza

Il Comune invita tutte le imprese pubbliche o private, a tutte le attività produttive e alla cittadinanza di mettere in sicurezza i cantieri, le installazioni all’aperto, i gazebo e qualsiasi altra

installazione esterna che possa arrecare problematiche di sicurezza, evitando che tali strutture o oggetti possano causare danni a persone o cose a causa delle avversencondizioni meteorologiche previste.

Il comando di Polizia Municipale, i Carabinieri e il Commissariato di Grottaglie vigileranno sul rispetto dell’ordinanza e delle misure di sicurezza adottate. La cittadinanza sarà aggiornata attraverso i canali ufficiali del Comune.

Pubblicità in concessione a Google