Arriva l’ordinanza contro i botti a Grottaglie. A informare la comunità il direttamente il sindaco.

“Molti hanno deciso di passare l’ultimo dell’anno da soli in casa, altri porteranno con sé i propri amici a quattrozampe per evitare di lasciarli da soli. I nostri volontari hanno messo al riparo alcuni dei nostri cani di quartiere, altri resteranno in strada.

Come ogni anno, abbiamo emesso ordinanza di divieto botti capodanno. Sappiamo tutti che, per poter controllare l’intero territorio, ci vorrebbe l’esercito.”

E’ quanto informa Ciro D’Alò.

“Eppure, basterebbe un po’ di buonsenso da parte tutti SEMPRE visto che ormai è pratica diffusa, non solo nel periodo del Capodanno, l’uso di esplosivi a scopo di divertimento. Divertimento che però non contempla TUTTI.”

“Gli animali subiscono l’intensità sonora degli scoppi in modo estremamente più violento rispetto all’uomo. L’udito umano è in grado di percepire una gamma di suoni fino a 20 mila hertz, il cane fino a 40/46 mila hertz, i gatti fino a 70.000 Hz.

Sono solo alcuni esempi che dovrebbero aiutarci a capire le reazioni che possono riscontrare gli animali e le loro naturali ed impaurite reazioni: i cani tendono a fuggire, posso smarrirsi e rischiare di essere investiti e causare incidenti stradali; lo stesso accade per i gatti che possono ferirsi nel tentativo di nascondersi; gli uccelli invece, ancora più fragili, si disorientano completamente con il frequente esito di impattare contro muri o vetrate.

Possiamo festeggiare l’inizio del nuovo anno in tanti modi…cerchiamo di utilizzare quelli che tengano conto anche dei nostri amici animali.”

Conclude il sindaco.