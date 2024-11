Pubblicità in concessione a Google

Il sindaco di Grottaglie annuncia l’inizio dei lavori su Via Marconi, chiusa da mesi per via del ritrovamento di una cavità sotterranea.

“Oggi vi do una notizia che in tanti aspettavate con ansia: finalmente possiamo far partire i lavori in via Marconi!

So bene che l’attesa è stata lunga, ma era assolutamente necessaria. Abbiamo dovuto seguire un iter preciso che partiva dai rilievi tecnici e dalla relazione dettagliata del geologo, per poi attendere il fondamentale nulla osta sia dalla Soprintendenza che dall’Autorità di Bacino. Solo dopo questi passaggi obbligatori abbiamo potuto procedere con il progetto di fattibilità tecnico economica, che giovedì scorso abbiamo approvato in Giunta.

Si tratta di un investimento importante, 256.510 euro, che servirà a risolvere definitivamente la situazione della struttura sotterranea scoperta durante i lavori AQP.

Il progetto approvato prevede una serie di interventi conservativi che non altereranno la natura del manufatto sotterraneo. I lavori inizieranno con l’esecuzione di prove di carico preliminari sulla struttura, necessarie per determinarne l’effettiva capacità di resistenza. Successivamente, dopo un’accurata preparazione del piano di posa che includerà operazioni di scarifica e scavi, verrà realizzata una piastra dissipativa in cemento armato. Un intervento cruciale riguarderà il consolidamento intradossale della volta a botte in sotterraneo, accompagnato dalla realizzazione di due giunti strutturali.

La burocrazia a volte richiede tempo, ma era necessario seguire ogni passaggio con attenzione per garantire un lavoro fatto bene e in totale sicurezza. Per questo abbiamo deciso di utilizzare risorse comunali, per non perdere altro tempo prezioso e restituire il prima possibile questa strada così importante per la nostra città.”