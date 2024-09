Pubblicità in concessione a Google

Tremendo incidente mortale in provincia di Taranto. All’altezza di San Basilio nei pressi di Mottola. 3 morti.

A causa dell’incidente, al km 52,700 è stata chiusa temporaneamente la carreggiata in direzione Taranto, lungo la strada statale 100 “di Gioia del Colle” nel comune di Mottola, provincia di Taranto. Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento sono rimasti coinvolti tre veicoli e si registrano decessi.

Il traffico viene deviato in loco tra il km 52 e il km 60 lungo la viabilità provinciale.

Sul posto personale ANAS e Forze dell’ordine per la gestione del traffico e consentire la riapertura in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Schianto sulla statale 100 nel Tarantino, due morti. Le vittime viaggiavano su auto che si è scontrata con un camion #ANSA https://t.co/SdLKuu6Blq — Ansa Puglia (@AnsaPuglia) September 19, 2024