Incidente nel Tarantino, scontro frontale tra due auto: un morto e un ferito grave https://t.co/kshatwi8wk — Quotidiano di Puglia (@Quoti_Puglia) November 7, 2024

Nella giornata odierna, un tragico incidente stradale ha scosso la provincia di Taranto. Due autovetture sono entrate in collisione, causando la morte di un uomo di 96 anni e il grave ferimento di un altro anziano, attualmente in condizioni critiche.

L’incidente è avvenuto in un tratto stradale già noto per precedenti sinistri. Le autorità competenti sono intervenute tempestivamente sul luogo per effettuare i rilievi necessari e avviare le indagini volte a determinare le cause dell’accaduto.

La comunità locale è profondamente colpita da questa ennesima tragedia sulle strade. Si rinnova l’appello alla prudenza e al rispetto delle norme del codice della strada, al fine di prevenire ulteriori incidenti e garantire la sicurezza di tutti gli utenti.

Le forze dell’ordine proseguiranno nelle indagini per fare piena luce sulla dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Nel frattempo, si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione durante la guida, specialmente in tratti stradali notoriamente pericolosi.

a breve aggiornamento