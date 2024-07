Pubblicità in concessione a Google

Leonardo ha firmato, presso la sede di Unindustria a Roma, in maniera unitaria con le Organizzazioni Sindacali, l’accordo per la gestione del rallentamento produttivo del programma Boeing 787 e per il rilancio dello stabilimento di Grottaglie.

Il sito continuerà ad essere operativo e la riduzione parziale delle attività produttive riguarderà solo il programma Boeing 787, i cui addetti, a partire dal prossimo 29 luglio e fino a fine anno, lavoreranno su un turno unico di lavoro con parziale ricorso alla cassa integrazione ordinaria.

Il rallentamento della crescita del rateo produttivo e delle consegne del Boeing 787 impone l’adozione di questa misura per allineare temporaneamente la capacità produttiva alle ridotte esigenze del programma nel breve periodo. Tutti gli altri programmi già attivi su Grottaglie proseguiranno regolarmente nel rispetto dei piani operativi previsti.

L’accordo beneficia di una serie di iniziative che coinvolgono il business elicotteristico, coerenti nel supportare la crescita dei volumi dell’azienda in tale settore e con ricadute positive sullo stabilimento di Grottaglie. Tali iniziative comprendono attività di produzione e di ingegneria da avviare in diverse fasi nel periodo 2025-2028. Le attività spaziano dall’assemblaggio strutturale di prodotto (componenti di AW101 e AW609) allo studio di propulsione ibrido-elettrica, da sperimentazione in ambito ‘unmanned’ fino ad arrivare, come già recentemente anticipato, ad una linea di assemblaggio finale del convertiplano AW609 in Italia.

L’accordo potenzia anche gli aspetti legati alla formazione e alla ricerca e sviluppo di nuove soluzioni. La nuova Aerotech Academy con sede a Grottaglie, corso di alta formazione per laureati in ingegneria, si appresta a dare il via alla prima edizione per l’anno accademico 2024/2025.

A Grottaglie sono già presenti il Joint Lab con Syensqo (ex Solvay) ed il Leonardo MaTeRIA Lab (Materials Technology Research and InnovAtion Lab).

Al di là dell’attuale fase congiunturale, il programma 787 si conferma leader del segmento di mercato dei velivoli passeggeri di dimensioni medio-grandi, con ordini (dall’inizio del programma a marzo 2024) per oltre 1.900 velivoli, dei quali oltre 1.100 già consegnati, con prospettive positive per la risalita del rateo produttivo già a partire dall’inizio del 2025.

Con le nuove attività elicotteristiche si consolida ulteriormente il percorso di diversificazione industriale già in corso presso l’impianto tarantino, grazie alle attività industriali relative a programmi di ultima generazione come l’ala dell’Eurodrone, la fusoliera del velivolo elettrico VX4 di Vertical Aerospace, e la fusoliera del prototipo dell’elicottero a pilotaggio remoto Proteus di Leonardo. Questi programmi, pur in fase embrionale, già oggi assorbono una forza lavoro di circa 100 risorse.

Tra il 2025 e il 2028 si stima che le nuove attività industriali della Divisione Elicotteri di Leonardo dovrebbero generare a Grottaglie nuova occupazione diretta e indiretta fino a 250 risorse.