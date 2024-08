Pubblicità in concessione a Google

Tutto pronto per il cambio climatico in Puglia e in provincia di Taranto. Nelle giornate di lunedì e martedì previsto l’arrivo della pioggia, indeterminate situazioni anche in modo consistente. Ma andiamo con ordine.

L’anticiclone africane per diverse settimane ha avvolto il sud Italia in una morsa rovente perderà la sua forza nelle prossime ore. Un repentino peggioramento delle condizioni meteo, partendo dal nord Italia arriverà al Sud e quindi anche in Puglia.

L’arrivo di aria più fresca e l’incontro con quella presente ancora rovente potrebbe innescare fenomeni significativi, come i temporali di calore o le supercelle.

Nel pomeriggio odierno i primi annuvolamenti hanno fatto la loro comparsa. Per domenica mattina, prevista pioggia in provincia di Taranto, da modeste nelle prime ore (intorno alle 5) a consistenti intorno alle 8. Lunedì nuovi annuvolamenti e probabili precipitazioni. Martedì primo pomeriggio con piogge previste consistenti.

Vi aggiorniamo sullo scenario in atto.