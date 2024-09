Pubblicità in concessione a Google

L’estate sta finendo? Non è la citazione della famosissima canzona dei Righeira ma il punto di domanda che in molti si stanno facendo a seguito del repentino cambio climatico che sta interessando la Puglia nelle ultime ore e anche la provincia di Taranto.

Alla instabilità degli ultimi giorni si aggiungerà anche un abbassamento delle temperature previsto per il prossimo week quando la colonnina di mercurio potrebbe non superare i 22° C come temperatura massima e i 15° C come temperatura minima.

Lo scenario ipotizzato è frutto dell’arrivo da nord di una fredda bassa pressione che porterà con se una sorta di anticipo d’autunno.