Ultim’Ora Maltempo Taranto: pronti al Tracollo Meteo. Arrivano fortissime piogge e calo Temperatura

Come già annunciato questi saranno giorni di assoluta instabilità in Puglia, e anche nella provincia di Taranto.

Secondo le previsioni un vero e proprio tracollo climatico farà la sua comparsa a breve portando maltempo e forte instabilità. Lo scenario è figlio di quanto sta avvenendo in queste ore nelle Alpi ove è arrivata la neve già con qualche centimetro di accumulo.

Ultim’Ora Maltempo Taranto

Con il passare dei giorni le temperature caleranno per culminare sabato con 10° C come temperatura minima a Martina Franca (22° C la massima) e 14° C a Grottaglie e Taranto (25° C la massima).

Forti nubifragi in provincia di Taranto

Nella giornata di domenica la massima a Martina non supererà i 18 °C. Lunedì si ipotizza un inizio di settimana instabile, martedì le prime piogge e dalla notte forti temporali, certi scenari parlando anche di nubifragi.

Restate collegate per seguire gli aggiornamenti.