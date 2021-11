Pubblicità in concessione a Google

Emanata Allerta ARANCIONE IDROGEOLOGICA, per TEMPORALI e per VENTO e Allerta GIALLA per RISCHIO IDRAULICO per il 25 e il 26 novembre 2021. A diffondere il messaggio è il Comune di Grottaglie:

Pubblicità in concessione a Google

STATO DI ALLERTA RISCHIO 25 nov 26 nov Idrogeologico Temporali Idraulico Vento Neve Il colore delle icone rappresenta il livello di ALLERTA: Nessuna allerta Allerta Gialla Allerta Arancione Allerta Rossa