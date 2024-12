Ultim’Ora Meteo: arriva forte Maltempo in provincia di Taranto

Le condizioni meteorologiche in provincia di Taranto stanno per peggiorare drasticamente. La Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta arancione per la giornata di domani, giovedì 5 dicembre, indicando un rischio elevato di fenomeni atmosferici intensi. Il Comune di Taranto, sotto la guida del sindaco Rinaldo Melucci, ha prontamente attivato misure straordinarie per tutelare la cittadinanza. Di seguito, un approfondimento sulle misure adottate, i rischi previsti e i consigli pratici per affrontare l’emergenza.

Allerta arancione: misure straordinarie del Comune di Taranto

Il forte peggioramento delle condizioni meteo per la giornata di domani, giovedì 5 dicembre, ha indotto la Protezione Civile regionale a diramare una “allerta arancione” che ha determinato l’Amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci ad attivare il Centro Operativo Comunale (struttura di importanza fondamentale per la gestione delle emergenze e per la pianificazione delle attività di prevenzione e risposta a eventi critici) e a disporre la chiusura del parco Cimino e dei cimiteri cittadini.

Come previsto in simili situazioni, il Comune invita la cittadinanza ad osservare tutte le misure precauzionali previste allo scopo di salvaguardare la pubblica sicurezza e l’incolumità personale. In particolare, in caso di vento molto forte, sarà necessario assicurare il fissaggio di materiale mobile presente su balconi e terrazzi degli immobili cittadini provvedendo al corretto serraggio degli infissi; sarà opportuno prestare maggiore attenzione alla guida di autoveicoli e moderare la velocità, così come è consigliato di non sostare lungo viali alberati, su moli e pontili; evitare aree dove sono presenti oggetti sospesi e mobili e prestare la massima cautela qualora si dovessero percorrere zone costiere.

Il bollettino meteo riporta la possibilità di intense precipitazioni, anche a carattere temporalesco, una situazione che sconsiglia di recarsi o soffermarsi in ambienti a forte rischio allagamento. Ma non solo. Bisognerà prestare attenzione a strade e sottopassi allagati per evitare di trovarsi con il proprio veicolo sommerso, controllare gli scarichi dell’acqua piovana e il perfetto funzionamento delle pompe di sollevamento dei piani interrati. In caso di fulmini associati a temporali, infine, è opportuno restare lontano da punti che sporgono sensibilmente, come pali o alberi, evitando di cercare riparo dalla pioggia sotto questi ultimi.

Sempre secondo la segnalazione della Protezione civile, le condizioni meteo previste dovrebbero protrarsi dalla mezzanotte odierna sino alle prossime 24 ore.