Ultim’ora Meteo: arriva la neve in provincia di Taranto

Il fine settimana ha portato, per il Meteo Puglia, neve e una ondata di aria fredda artica che ha generato una fase di maltempo su tutte le zone. In alcune piogge e temporali, in altre freddo e neve, con nevicate copiose anche a quote basse.

Per la giornata di oggi si prevedono ancora precipitazioni sparse. Graduale miglioramento del tempo si avrà dal pomeriggio di oggi con schiarite anche ampie, ma è solo un miglioramento apparente.

Un nuovo peggioramento arriva già dalla serata di oggi e nella notte ancora nubi, freddo intenso che farà scendere ancora le temperature, venti moderati e mari mossi.

Queste correnti fredde di inizio settimana, alimentano questa fase decisamente invernale con neve a quote molto basse anche in pianura.

Neve in provincia di Taranto

Anche la Provincia di Taranto sarà avvolta da questa ondata gelida con un ulteriore calo delle temperature e l’arrivo della neve. La provincia con i fenomeni più importanti sarà Martina Franca, dove è prevista neve domani al mattino.

I cieli saranno molto nuvolosi o coperti con nevicate a partire dal mattino presto, che poi si trasformeranno in pioggia dal pomeriggio.

Temperature molto basse in tutta la Provincia di Taranto: si oscillerà tra -1° e 8°.